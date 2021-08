„Es geht nicht darum, wie viele wir aufnehmen“

„Wir dürfen nicht jene zurücklassen, die sich jahrelang Hoffnungen gemacht haben und für Demokratie und Frauenrechte gekämpft haben“, so Ludwig am Dienstag bei einem Termin zur Präsentation des Donauinselfest-Biers in der Ottakringer Brauerei. Genau jene möchte er in Wien aufnehmen, wie die junge Bürgermeisterin Zarifa Ghafari. Oder einen Übersetzer, der für das österreichische Heer gearbeitet hat. Auf die Frage, wie viele Afghanen es werden sollen, gab er keine Antwort. „Das muss auch auf europäischer Ebene geklärt werden.“