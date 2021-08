Taliban erschießen Afghanin ohne Burka auf Straße

Opfer liegt umringt von Angehörigen in Blutlache

Wie dieses glückliche Leben aussehen soll, das wurde am gleichen Tag, an dem die Pressekonferenz stattfand, deutlich demonstriert: Wie der Sender Fox News berichtete, wurde eine Afghanin in Taloqan erschossen, weil sie auf der Straße keine Kopfbedeckung trug. Ein Foto, das in sozialen Medien kursiert, zeigt das Opfer in einer Blutlache - die Getötete ist offenbar von Angehörigen umringt, die sich über sie beugen und zärtlich ihr Gesicht berühren.