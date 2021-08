Motorradlenker (46) krachte mit Pkw zusammen

Zu einem Zusammenprall zwischen dem Pkw einer 28-jährigen Deutschen und einem 46-jährigen Motorradlenker kam es am Mittwoch auf der Fernpassstraße in Nassereith in Richtung Fernpass. Zwei hinter der Frau fahrenden Biker im Alter zwischen 42 und 46 setzten zum Überholen an und überfuhren dabei eine Sperrlinie.