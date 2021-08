Verdoppelung bei Intensivpatienten bald möglich

Am Mittwoch mussten in den österreichischen Spitälern 59 an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch betreut werden, in zwei Wochen werden es der aktuellen Einschätzung der Experten zufolge bereits 118 sein. In einem Worst-Case-Szenario könnten am 1. September sogar 151 Covid-Patienten intensivbedürftig sein.