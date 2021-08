Mückstein jetzt auf Hacker-Linie: 1-G ab Oktober?

Wiener Gesundheitsstadtrat trat Welle los

Angestoßen hatte die Debatte am Sonntag der Wiener Stadtrat Hacker, der Zutrittsverbote für Ungeimpfte etwa in Freizeit- und Sportstätten vorschlug. Während am Montag Unterstützung aus der Ärztekammer kam, sprachen sich die anderen Bundesländer für eine bundeseinheitliche Lösung aus. Am Dienstag hieß es aus Wien, dass man vor der Entscheidung über allfällige strengere Corona-Maßnahmen in der Bundeshauptstadt die spätestens im September anstehenden neuen Regelungen des Bundes abwarten wolle.