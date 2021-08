Verkehrsunfall in Innsbruck: Zeugenaufruf!

Der Unfall zwischen einer Fußgängerin (49) und einem unbekannten Radfahrer ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr. Die Einheimische wollte die Schöpfstraße in Innsbruck auf Höhe der Unfallambulanz queren, als es zum Zusammenstoß kam. Zumindest konnte der Frau sofort geholfen werden: Zufällig waren Rettungskräfte anwesend - diese brachten die 49-Jährige zu Fuß in die Unfallambulanz, sie waren ja schon quasi vor der Tür.