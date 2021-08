Baustart in Zeltweg für Minex-Verhüttungsanlage

Vollbetrieb am 2024 geplant

Begonnen werde mit der Errichtung der Fischaufstiegshilfe. Damit werde der an das Grundstück der Anlage angrenzende Abschnitt der Mur wieder für Fische, insbesondere den seltenen Huchen, durchgängig gemacht. Ab 2024 soll das Werk in Vollbetrieb sein und 80 neue Arbeitsplätze schaffen. In der Produktionsanlage werden aus dem Kraubather Ultrabasit Mineralien und Verbindungen gewonnen, die weltweit in andere Produkte verarbeitet werden sollen.