Neue Details zu gefährlicher Flucht von Schlepper

Eine Liste an schweren Vorwürfen liegt nun gegen jenen Schlepper vor, der - wie berichtet - von der Grenze bei Siegendorf bis nach Eisenstadt gerast ist und erst durch Warnschüsse gestoppt worden war. Igor C. hatte nicht nur die Flüchtlinge in seinem Van in Gefahr gebracht, sondern auch das Leben von Beamten aufs Spiel gesetzt.