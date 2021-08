Bewaffneter Skater (40) in Wien festgenommen

Ein 40-Jähriger ist am Samstag in den Morgenstunden in Wien-Floridsdorf aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen worden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf waren zuvor zur Alten Donau gerufen worden, weil dort ein Skater sowohl den Verkehr behindert als auch Schüsse abgegeben haben soll. Schließlich konnten sie den 40-jährigen Skateboardfahrer dort anhalten und fanden in seiner Stofftasche eine Schreckschusspistole.