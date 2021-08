Vorsicht, Bullen: Das Blamage-o-Meter schlug aus!

„Sie sind erfolgreich in die Saison gestartet, wir müssen also auf der Hut sein“, mahnt Trainer Matthias Jaissle die Seinen. Agieren Kapitän Andreas Ulmer und Kollegen so abgeklärt wie in den letzten Partien, darf die Truppe von Andreas Herzog, die nach drei Partien vier Zähler auf dem Konto hat und Tabellenplatz fünf bekleidet, nicht zum Stolperstein werden.