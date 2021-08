Österreicher (27) wird im Urlaub Zeuge von Bluttat

Österreicher an Hand verletzt

Für die zweifache Mutter kam jede Hilfe zu spät. Während der Täter flüchtete, um sich in Folge in einem Schafstall erfolglos selbst das Leben zu nehmen, landete der rot-weiß-rote Augenzeuge des Attentats im Krankenhaus. Der 27-Jährige wurde durch die Streuung von den Kugeln in der linken Hand getroffen und schwer verletzt – er musste operiert werden.