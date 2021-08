Unbekannter Vandale demolierte Motorrad und Auto

Gegen 21.45 Uhr warf der Unbekannte zunächst ein in der Franz-Fischer-Straße abgestelltes Motorrad um. Dadurch wurde dieses erheblich beschädigt. Vermutlich derselbe Täter trat dann noch gegen einen in der Andreas-Hofer-Straße geparkten Pkw ein. Das Auto wies dadurch eine „massive Delle im Bereich der linken, hinteren Seite auf“, so die Polizei.