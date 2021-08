Trio holte Seniorin bei Begräbnis zurück ins Leben

„Das Blödeste ist, einfach nichts zu tun“

„Nach zwei Schockstößen hat sie wieder einen Puls gehabt. In so einem Moment funktioniert man einfach, das war schon hart, noch dazu, wenn man jemanden kennt“, erzählt Altof. Für Sanitäter Happacher ist das Wichtigste die Reanimation: „Wenn so etwas passiert, sollte man sofort wiederbeleben. Man kann damit so viel Schaden abwenden. Das Blödeste ist, einfach nichts zu tun.“ Die 62-Jährige ist laut den Lebensrettern mittlerweile wieder aus dem Koma erwacht.