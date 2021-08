Altkanzler erzürnt über Ende der VW-Currywurst

Der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder hat sich verärgert über die Abschaffung der berühmten VW-Currywurst in einer der Werkskantinen des Wolfsburger Autobauers gezeigt. „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben“, schrieb Schröder auf der sozialen Plattform Linkedin. Und fügte hinzu: „Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben.“