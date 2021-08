Wiener nach beunruhigendem Posting vermisst

Derzeit läuft eine fieberhafte Suchaktion in Wien: Der Greenpeace-Mitarbeiter Mathias Neumayr gilt seit mehr als einer Woche als vermisst. Am Dienstagvormittag versetzte der junge Mann seine Freunde nun mit einem beunruhigenden Posting auf Twitter in noch größere Sorgen: „Es tut mir leid, dass ich euch Schmerzen bereitet habe. Bitte verzeiht mir“, schrieb der Vermisste.