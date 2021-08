„Regierung hat entschieden, mich abzusetzen“

Wrabetz will Projekte noch beenden

Seine Abwahl werde er jedenfalls akzeptieren: „Wir sind in einer Demokratie, die Organe sind demokratisch legitimiert.“ Bis 31. Dezember ist Wrabetz noch als Generaldirektor im Amt - und er will noch einiges durchbringen, denn: „Noch trage ich die alleinige Verantwortung, gemäß dem ORF-Gesetz, was geschieht.“ So soll unter anderem das Standortprojekt am Küniglberg fertig und bezogen werden, inklusive neuem Multimedia-Newsroom. Auch die Besetzung der leitenden Redakteure will Wrabetz noch erledigen, bevor er Ende des Jahre gehen muss.