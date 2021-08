FPÖ-Attacken auf ÖVP: „Türkise kapern den ORF“

Der ORF-Stiftungsrat bestellte am Dienstag mit Rolöand Weißmann einen neuen ORF-Generaldirektor. Die Wahl der Direktoren sowie der neun Landesdirektoren findet am 16. September statt. Die fünfjährige Amtsperiode des neuen ORF-Chefs und seines Teams beginnt am 1. Jänner 2022.