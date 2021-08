Türkis-grüne Mehrheit: Weißmann neuer ORF-General

Stiftungsrat bittet um „Kooperation und Einvernehmen“

Der Stiftungsrat bat die alte und neue Geschäftsführung am Dienstag um „Kooperation und Einvernehmen in allen Entscheidungen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen“. Damit solle die Kontinuität der Unternehmensführung gewährleistet werden. Die gleiche Vorgangsweise gab es auch beim Übergang von Monika Lindner zu Wrabetz vor 15 Jahren. Martin Schauer, stv. Vorstand des Instituts für Zivilrecht der Universität Wien, hatte dazu auch ein begleitendes Gutachten erstellt. Aufgabe des Stiftungsrates ist es, solche Übergänge bestmöglich in Sinne einer „Good Governance“ zu begleiten. Das sei damit gewährleistet.