„Wir schauen zu“: Grüne kritisiert eigene Partei

Die drei grünen Stiftungsräte haben sich am Dienstag wie erwartet geschlossen für Roland Weißmann als neuen ORF-Generaldirektor ausgesprochen. Scharfe Kritik am Verhalten des Trios übte die Wiener Grün-Politikerin Viktoria Spielmann. Dass Weißmann nun neuer ORF-Generaldirektor sei, überrasche sie nicht. „Überraschender ist, was in Österreich alles möglich ist und dass wir Grünen dabei zuschauen, wie sich die Demokratie in eine türkis-autoritäre Richtung entwickelt. Das ist falsch“, schrieb die Frauen- und Sozialsprecherin auf Twitter erzürnt.