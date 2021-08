Der Generaldirektor und der Misstrauensvorschuss

Unterdessen sprach die FPÖ von einem „türkisen Putsch“ im ORF. Ja, auch da ist was dran. Freilich: Es ist noch nicht lange her, da planten die Blauen, damals in trauter Zweisamkeit mit der ÖVP, einen wilden türkis-blauen Putsch im einst „Staatsfunk“ genannten Medienunternehmen. Dem kam dann gottlob ein Medienereignis zuvor, das diese Pläne platzen ließ - und die türkis-blaue Regierung sowieso. Übrigens: Ging es in diesem Ibiza-Video nicht vorrangig um die Strache‘schen Wachträume von der Medien-Machtübernahme in Österreich?