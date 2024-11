Digitalisierung in Österreich stagniert laut Drei

Während die Digitalisierung in Österreich zu Beginn der Corona-Pandemie vorangeschritten ist, stagniert sie seither. Zu diesem Ergebnis kommt der am Freitag veröffentlichte „Digitalisierungsindex 2024“, der vom Telekommunikationsbetreiber Drei in Auftrag gegeben wurde. Größere Unternehmen würden sich zwar positiv entwickeln, kleinere Betriebe jedoch zurückfallen.