Paris droht E-Scooter-Betreibern mit Verbot

Erst kürzlich war am Ufer der Seine eine in Paris lebende Italienerin durch die Kollision mit einem E-Scooter tödlich verletzt worden. Die Fahrerin, eine Krankenschwester, und ihr - illegaler - Beifahrer hatten Fahrerflucht begangen und waren erst nach einer zehntägigen Suche ausfindig gemacht worden. Am vergangenen Samstag hatte die Polizei wegen schweren Totschlags Anklage gegen die Lenkerin erhoben.