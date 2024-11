Wer bei Künstlicher Intelligenz noch skeptisch ist

37 Prozent geben an, dass KI in ihrem Unternehmen verwendet wird oder zeitnah zum Einsatz kommen soll. Circa ebenso viele denken, dass KI dem eigenen Betrieb überhaupt einen Nutzen bringen kann oder die Effizienz erhöht. Dass KI einen Digitalisierungsschub auslösen wird, davon sind wiederum über 70 Prozent überzeugt, allerdings ist die Unsicherheit hoch, was das für die eigene Firma bedeutet.