Nordkoreas Soldaten sind Pornofilmen verfallen

„Konzentrieren uns auf ernstere Aspekte“

„Wir konzentrieren uns auf die ernsteren Aspekte der Beteiligung Nordkoreas an den militärischen Operationen Russlands“, so Dietz weiter. „Was den Internetzugang angeht, so ist das eine Frage, die man am besten an Moskau richtet. Gegenwärtig liegt unsere Aufmerksamkeit auf der Unterstützung der Ukraine und der Bewältigung der wichtigsten Sicherheitsprobleme.“