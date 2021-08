Volle Attacke! Niangbo stürmt jetzt für Sturm

Sturm geht in die Vollen! Bevor die Grazer in der kommenden Woche in die Europa-League-Play-off-Spiele starten, verstärkt mit Anderson Niangbo ein interessanter junger Stürmer den Kader von Christian Ilzer. „Anderson Niangbo ist ein Spieler, der in Österreich bereits gezeigt hat, was er kann. Er passt hervorragend zu unserer Art von Fußball und wird unseren Angriff bereichern. Wir haben einen intensiven Herbst vor uns und deshalb war es besonders wichtig, uns im Sturm noch breiter aufzustellen“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.