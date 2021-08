Frau angefahren und getötet, Alko-Lenker flüchtete

Geschehen war der Unfall bereits am Samstag kurz nach Mitternacht im Freilandgebiet von St. Leonhard am Forst. Wie es laut dem Innenministerium hieß, hatte sich die 28-Jährige am Fahrbahnrand aufgehalten, weil der Einheimischen nach einer Autofahrt übel geworden war. Gegen 0.10 Uhr wurde die junge Frau von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am selben Tag in einem Krankenhaus starb.