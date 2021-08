Aufregung um Coronafälle im Austria-Fanlager

Im erweiterten Umfeld der Austria-Familie seien vereinzelt positive Fälle einer positiven Testung trotz Impfung und/oder Genesung aufgetreten, schrieb der Verein Freitagmorgen auf seiner offiziellen Homepage. Die Realität sieht aber doch anders aus. Wie die „Krone“ aus internen Kreisen erfahren hat, dürften in der Fangruppe „Union Ultra“ rund 15 positive Fälle nachgewiesen worden sein, Tendenz steigend. In der internen WhatsApp-Gruppe soll es nach den ersten Positiven „Bitte testen“ geheißen haben, die Durchführung aber mangelhaft gewesen sein. Von Fangruppen-Seite wurden nur zwei Fälle bestätigt, beide sollen jeweils nach den Regionalliga-Spielen in Bischofshofen und in Maxglan gegen Seekirchen aufgetreten sein. Danach dürfte sich das Virus wohl innerhalb der Gruppe verbreitet haben.