Gedämpfte Feierlaune bei den Feuerwehren

Ein Blick auf die Plakatwände landauf, landab verrät: Auch heuer finden wieder kaum Zeltfeste, Frühschoppen und andere Veranstaltungen der steirischen Feuerwehren statt. Die Florianis tragen maßgeblich dazu bei, dass am Land was los ist und die Steirer zum Feiern zusammenkommen. Wegen der Corona-Pandemie wurden aber zum zweiten Mal in Folge viele große Sommer-Veranstaltungen abgesagt. Damit geht nicht nur die bierselige Gaudi und ein Stück Brauchtum verloren, für die Freiwilligen Feuerwehren brechen auch die wichtigsten Einnahmequellen weg.