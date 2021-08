Wagner krönte sich zum König von Hartberg

Dort, wo man normal gemütlich zum Einkaufen vorfährt, donnerten am Sonntag in Hartberg die Rallye-Raketen vorbei. Rund ums Shoppingcenter „Hatric“ setzte der Oberösterreicher Simon Wagner seine „Einkaufstour“ nach Wertungspunkten fort, holte nach dem Triumph in Weiz jetzt auch in Hartberg den Sieg und machte das „Steirer-Doppel“ perfekt.