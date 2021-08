Mitgliederkampagne des Osttiroler Roten Kreuzes

Hochgestecktes Ziel

Um neue Unterstützer anzuwerben, klappern bis Ende August sechs Studenten Haushalte im Bezirk ab. Wichtig: Es wird kein Bargeld an der Haustür entgegengenommen. Will man die Organisation unterstützen, erfolgt das über einen Dauerauftrag, der jederzeit kündbar ist. Die Daten werden vor Ort in einem Tablet gespeichert. Durch die Kampagne erhofft man sich rund 2000 neue Mitglieder. Die Höhe des Beitrages ist individuell, betont Hofmann: „Es gibt Zusatzpakete, wo man ab gewissen Beiträgen Gegenleistungen erhält, etwa gratis Erste-Hilfe-Kurse oder Rückholtransporte bei Unfällen in anderen Bundesländern.“