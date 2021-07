Gesunde Vielfalt am Teller fördert Wohlbefinden

Je abwechslungsreicher, desto besser

Das breite Angebot - ob am Markt, im Supermarkt, online oder in der Gastronomie - ermöglicht es, die individuellen und situationsspezifisch richtigen (Kalorien-)Mengen auszuwählen sowie Geschmacksvorlieben oder diätetischen Bedürfnisse zu befriedigen. „Folgt man dem Konzept der Vielfalt, so sorgt das in aller Regel für eine bedarfsdeckende Nährstoffversorgung, freut den Gaumen und fördert die Gesundheit“, so Gruber. Dabei gilt das Motto: je abwechslungsreicher, desto besser. Zudem schützt eine hohe Diversität vor Störungen, die zu einer Reihe von Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes oder einem fehlreagierenden Immunsystem führen können.