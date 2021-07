Mehr als die Hälfte der EU-Bürger übergewichtig

Die meisten Nachbarländer Österreichs wiesen überdurchschnittlich hohe Werte auf, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. So lagen Ungarn und Tschechien mit 60 Prozent, die Slowakei mit 59 Prozent und Slowenien mit 58 Prozent unmittelbar hinter Kroatien und Malta. In Italien waren es hingegen lediglich 46 Prozent - der niedrigste Wert an Übergewichtigen.