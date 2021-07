„Österreich soll für 3 Mrd. € Migranten aufnehmen“

Fluchtbewegungen haben sich verstärkt

Seit Beginn des NATO-Truppenabzugs in Afghanistan und dem gleichzeitigen Vormarsch der radikalislamischen Taliban hat sich die Zahl der in den Iran und in weiterer Folge in die Türkei geflohenen Menschen dramatisch erhöht. In sozialen Medien verbreiten sich seit geraumer Zeit Videos von größeren Gruppen, die in Richtung türkischer Grenze unterwegs sind (siehe Tweet unten).