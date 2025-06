Lido Sounds: Energievoller Start mit Donau-Vibes

Regen war vollkommen wurscht

„Könnt ihr springen? Dann tut es!“, schmetterte dann Jonas Frömming, Leadsänger der deutschen Band Lumpenpack in die Menge. Die hatte sich schon blaue Ponchos übergeworfen. Ja, es regnete. Wie in den Jahren zuvor wurde auch das dritte Lido Sounds am ersten Tag mit einem ordentlichen Guss getauft. Später folgte noch einer.