Corona-Fälle in Kaserne und Café bestätigt

Mehrere Fälle in Kaserne bestätigt

Auch in der Haspingerkaserne in Lienz wurden acht Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet. Die betroffenen Personen befinden sich bereits in Quarantäne und werden über den militärmedizinnischen Dienst betreut. In weiterer Folge seien Kontaktpersonen ermittelt worden. Diese wurden als K1 eingestuft und sind laut Presseoffizier Christoph Seidner ebenfalls abgesondert in Quarantäne.