Grünen-Klubchef Mair nach Kletterunfall operiert

Der Klubobmann der Tiroler Grünen, Gebi Mair, ist am Montagabend nach seinem steinschlagbedingten Kletterunfall in den Stubaier Kalkkögeln erfolgreich im Landeskrankenhaus Hall in Tirol operiert worden. Der 37-Jährige hatte unter anderem Frakturen des linken Oberschenkels, der Kniescheibe und des Mittelfußes sowie einiger Wirbelfortsätze erlitten.