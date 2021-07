Der letzte Mohikaner mischt die Stars auf

Zweite Garnitur keine Option

„Wir haben im Trainingslager in Bramberg hart trainiert, oft zweimal am Tag. Das brauchen wir, sonst ist man nicht fit für die Saison“, war er stets bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um sich aufzudrängen. „Ich wollte dem Trainer zeigen, dass ich Stammspieler werden will. Es taugt mir nicht, in der zweiten Garnitur zu spielen“, erklärte der Jungspund. Der, sofern es die Zeit zulässt, regelmäßig die Regionalliga-Spiele des SV Kuchl verfolgt.