Matthias (5) und Johannes (2) erstickten hilflos

Unglück rekonstruiert: In der Nacht hatten vom Sturm gekappte Bäume die Stromzufuhr zum Haus unterbrochen. „Für diesen Fall hatte mein Bruder ein Notstromaggregat gekauft. Ich glaube, es war nur einmal zum Probieren in Betrieb“, berichtete eine der beiden Schwestern des Mannes. Montag, um 5.30 Uhr, warf der Papa das Aggregat, das im Nebenraum der Garage untergebracht war, an und ging zur Arbeit.