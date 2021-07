Brandgefahr: GM ruft 69.000 E-Autos erneut zurück

Der größte US-Autobauer General Motors muss wegen Feuergefahr zahlreiche Elektrofahrzeuge vom Typ Chevrolet Bolt EV bereits zum zweiten Mal zurückrufen. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA warnte Besitzer am Freitag erneut, die Autos wegen des Risikos von Batteriebränden nicht in Garagen oder in der Nähe von Häusern abzustellen. General Motors werde eine erneute Rückrufaktion zum Austausch der Batteriemodule in den betroffenen Modellen starten.