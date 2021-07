Gutes aus dem Garten: Die Erntezeit hat begonnen

Und jetzt zeigt sich endlich der Lohn für die Mühen

In den vergangenen Wochen bestimmten dann regelmäßiges Gießen sowie die Versorgung mit Nährstoffen, Ausgeizen und Jäten den Gartenalltag. Und jetzt zeigt sich endlich der Lohn für die Mühen: Es kann geerntet werden! Strankalan, Gurken und Zucchini sind bereits gereift. Es wird auch nicht mehr lange dauern, dann könnten Tomaten und Paprika geerntet werden. Achtung bei den Tomaten: Sie können nur noch ein paar Wochen weiter blühen. Dann sollten die obersten Triebe abgeschnitten werden. Wachsen die Tomaten weiter, so kann es passieren, dass die Früchte nicht mehr rechtzeitig reif werden. Deshalb ist es besser, die Pflanzen zu kürzen - so geht die Energie in die Reife der bereits vorhandenen Tomatenpflanzen!