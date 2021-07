Luxemburg fordert EU-Referendum über Orban

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will sich für sein LGBTQ-Gesetz Unterstützung vom Volk holen. Er will darüber ein Referendum abhalten. So wie das Gesetz selbst hat auch diese Ankündigung einen großen Aufschrei ausgelöst. Während die Opposition von einem „Ablenkungsmanöver“ spricht, schlägt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn nun selbst ein Referendum in der EU vor - und zwar darüber, „ob man Orban in der EU noch tolerieren will“.