Die Schattenseiten des Regenbogens

Nach dem Regen finden Bogen alle schön. In einem anderen Kontext sorgt er aktuell für Gewitter. Die UEFA hat verboten, die Allianz Arena im EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben als Zeichen für Vielfalt zu tauchen (siehe auch Video oben). Grund: Der Verband sei eine politisch und religiös neutrale Organisation. Hintergrund: ein in Ungarn verabschiedetes Gesetz. Es verhindert, dass Kinder und Jugendliche Infos über Homosexualität, Transidentität etc. erhalten. Dies sorgt für Streit in der EU und offenbart eine große Problemzone. Auch in Österreich.