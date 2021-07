Projekt-Teilnehmer bereiten Jubiläum vor

Schriftzug gestaltet

Rechtzeitig zum 100. Geburtstag des Landes gestalteten die Teilnehmer einen Schriftzug, der nun feierlich im Kreisverkehr Rudersdorf angebracht wurde. „Mit derartigen Projekten unterstützen wir Burgenländer auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Unser erklärtes Ziel ist es, Vollbeschäftigung im Land zu erreichen“, so der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann, der bei der feierlichen Einweihung in Rudersdorf vor Ort dabei war.