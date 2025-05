Fiese Reifendiebe hatten es auf Audi abgesehen

Reifensätze weg!

Ihr Freund sei am nächsten Tag gegen 6 Uhr früh am Wagen vorbeigegangen und habe festgestellt, dass sämtliche vier Reifensätze gestohlen worden waren, erzählt Reiner. Unbekannte Täter hatten in der Nacht das Auto notdürftig aufgebockt, die Reifen samt Felgen abmontiert und mitgenommen.