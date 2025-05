Ein „cooler Hund“ aus dem Hause Scheiblhofer

„Das ist die ideale Temperatur zum Genießen“, so Scheiblhofer. Der Andauer Paradewinzer möchte damit jenen Weintrinkern, die eigentlich lieber rot als weiß trinken, auch im Sommer ihren Lieblingsgenuss ermöglichen. Denn besonders Junge greifen bei hohen Temperaturen öfter zu leichteren Alternativen oder Mischgetränken. „In Italien hat sich der gekühlte, leichte Rotwein längst etabliert und auch in Österreich geht der Trend dorthin“, weiß der Winzer. Werden jetzt alle Weine von Scheiblhofer leichter? „Nein. Unser ‘Cool John’ ist leichter, frischer Bruder unserer ausgezeichneten Größen wie ‘Big John’ und ‘The Legends’ und ein Zusatzangebot an unsere Kunden.“