Impfpflicht soll auch für neue Pädagogen gelten!

In knapp sechs Wochen gilt für neue Mitarbeiter in der Landesgesundheitsagentur: Wer einen Job will, muss vor dem Dienstantritt gegen das Coronavirus geimpft sein. Ähnliches könnte bald auch für Pädagogen gelten. Seitens des Landes will man sich nämlich für die Impfung als Voraussetzung für Neuaufnahmen einsetzen.