Impfpflicht-Debatte hat auch Vorarlberg erreicht

Nun könnte sie aber doch kommen, die Impflicht - zumindest für all jene, die im Gesundheitsbereich arbeiten. In Wien ist eine COVID-Impfung bereits Voraussetzung für alle Neuanstellungen in Krankenhäusern. Niederösterreich zieht damit ab 1. September nach, die Regelung gilt sogar für Ausbildungsplätze. Das Burgenland plant ebenfalls ähnliche Schritte. Und nun ist es auch in Vorarlberg so weit. Auf Anfrage bei Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hieß es: „In den Vorarlberger Spitälern laufen derzeit rechtliche Prüfungen und es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft strengere Vorgaben bei Neueinstellungen möglich sind.“ Wer also einen Job in einem Landeskrankenhaus antreten will, könnte schon bald eine COVID-19-Impfung vorweisen müssen.