Ja zur Impfpflicht für neue Lehrer in NÖ!

Die große Debatte um den kleinen Piks wurde am Freitag um eine Facette erweitert. Berechtigterweise schlug Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor, eine Corona-Schutzimpfung als Voraussetzung für Neuanstellungen im Bildungsbereich zu setzen. Wer sich in Zeiten der Pandemie freiwillig in die Nähe der aktuell am schützenswertesten Gruppe begibt, der muss auch Verantwortung übernehmen. Kinder unter zwölf Jahren haben derzeit kein Impfangebot - und somit auch nicht die Wahl, sich vor dem gefährlichen Virus zu schützen.