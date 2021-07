Fünf weitere Promi-Tänzer für Dancing Stars fix

Tiesel: „Weiß noch nicht, was auf mich zukommt“

Schauspielerin Margarethe Tiesel verrät: „Mein erster Gedanke war: Das kann ich nicht. Dann habe ich mir aber gedacht, dass das schon sehr lustig wäre, und meine Familie war auch total begeistert. Ich weiß aber eigentlich nicht, was da genau auf mich zukommt.“ Über ihre Tanzerfahrung erzählt sie: „Ich war beim Elmayer in der Tanzschule, habe mir dort aber immer die guten Partner gesucht und so habe ich die Prüfungen geschafft.“