„Dancing Stars“ mit Weichselbraun und Oberhauser

Wenn am 24. September 2021 die „Dancing Stars“ live um 20.15 Uhr in ORF 1 in die 14. Saison starten, dann ist auch für einige Neuerungen im Ballroom gesorgt! Norbert Oberhauser, der bei der vergangenen Staffel als Kandidat mit dabei war, moderiert gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun die zehn Ausgaben des Tanzevents. Kristina Inhof, die im Herbst für die coronabedingt verhinderte Mirjam Weichselbraun die Moderation übernommen hatte, ist auch bei der neuen Staffel mit dabei - diesmal aber als eine von zehn prominenten Tänzerinnen und Tänzern. In der Jury erhält die „Dancing Stars“-erfahrene Maria Santner, die unter anderem 2017 mit Martin Ferdiny zum Sieg tanzte, neben Karina Sarkissova und Balázs Ekker einen Fixplatz.